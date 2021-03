TECNO SPURGHI Esperienza e professionalità per servizi specifici di pulizia di un'azienda leader nel settore

Contenuto sponsorizzato

Punto di riferimento nel settore ambientale, l’impresa ha alle spalle quasi quarant’anni d’attività e di successi.

Un’azienda leader nel settore della pulizia e della rimessa a nuovo delle reti fognarie, che fa della forza di idee innovative il proprio marchio di fabbrica.

È la Tecno Spurghi Roma Nord, con sede a Monterotondo in grado di effettuare interventi specifici anche in casi di emergenza. L’impresa opera nel settore ambientale: si occupa di spurghi civili di fognature, costruzione di fognature nere, manutenzione di stabili e condomini, videoispezioni, disinfestazione e derattizzazione, riparazione di pozzi neri, videoispezione di condotte.

UNA LUNGA ESPERIENZA

Tra i pregi che distinguono Tecno Spurgh i vi è senz’altro la diversificazione della proposta, che costituisce il punto di partenza per un successo ormai di lunga data e pronto ad essere sempre più consolidato anche in futuro.

Un successo reso possibile da esperienza, professionalità e disponibilità, tratti inconfondibili di Tecno Spurgh i sin dal 1985, anno della fondazione.

Quasi quarant’anni di attività che oggi rappresentano la credenziale più importante per rivolgersi a un’ampia clientela, composta da privati e aziende, ma anche da importanti enti pubblici.

TEMPESTIVITÀ

Il gruppo di professionisti che compone il team di Tecno Spurghi è formato da esperti in grado di fornire un’assistenza costante e affidabile, che si coniuga attraverso un metodo di lavoro ormai perfezionato e acquisito da tutti gli operai dell’azienda.

Alla precisione si accompagna anche la tempestività e la capacità di risolvere il problema con il minor numero di interventi possibile.

L’impiantistica dell’azienda Tecno Spurghi è rigorosamente a norma di legge, così come tutti i prodotti utilizzati rispettano la normativa europea Reach: non provengono dal settore petrolchimico, ma cosmetico, non essendo dunque tossici per l’ambiente e per le persone.

Un approccio, quello ecologico e a impatto zero, che contraddistingue tutti gli interventi dell’azienda volti alla riqualificazione delle bellezze artistiche e alla pulizia di spazi pubblici.

I SERVIZI

Diversificazione della proposta e capacità di prevenire

L’esperienza accumulata in quasi quarant’anni d’esperienza permette all’azienda di essere “sul pezzo” per quanto riguarda molti servizi da offrire alla propria clientela. Dagli spurghi alle disinfestazioni, dalle depurazioni alla fitotraspirazione, fino alle derattizzazioni e alle videoispezioni.

Leader nel proprio settore per il pronto intervento, Tecno Spurghi tuttavia sa anche giocare d’anticipo, adoperandosi per la promozione di interventi di manutenzione periodica e di prevenzione, gettando le

basi per un funzionamento pieno e più duraturo di pozzetti e reti fognarie.

In quest’ottica si rivelano fondamentali le videoispezioni delle fognature, che permettono di monitorare la situazione e di avviare degli interventi mirati. Una manutenzione costante consente di prevenire efficacemente i guasti futuri: ancora meglio – come avviene per Tecno Spurghi – se va di pari passo con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e una capacità intuitiva fuori dal comune.

