GELSYSTEM La tecnologia più d'avanguardia è messa al servizio della sostenibilità

26 febbraio 2021 a

La società di Viterbo progetta soluzioni refrigeranti e climatizzatori che garantiscono alte prestazioni e risparmi energetici ed economici.

Affidarsi alle nuove tecnologie e dedicarsi al loro sviluppo permette di ottenere importanti risultati in termini di qualità ed efficienza. È questa la filosofia di Gelsystem, azienda di Viterbo specializzata nel settore della refrigerazione e della climatizzazione.

I prodotti dell’impresa sono pensati per soddisfare le esigenze degli operatori della ristorazione, ma anche di clienti attivi nell’industria e nel market. Si tratta di refrigeratori, climatizzatori, ma anche centrali e impianti frigoriferi, nonché economizzatori d’acqua. Soluzioni, queste, accomunate da componenti altamente tecnologici, in grado di garantire elevate prestazioni e importanti risparmi economici ed energetici.

Ogni progetto, inoltre, è il frutto di una consulenza mirata, focalizzata sulle esigenze specifiche dei clienti.

Il team di Gelsystem affianca alle sue realizzazioni un servizio clienti preciso e affidabile. Gli esperti del settore seguono passo per passo ogni fornitura, occupandosi di tutte le fasi del lavoro: dalla preparazione dell’impianto fino alla sua installazione, con conseguenti analisi delle performance. Ulteriori informazioni sono sul sito .

LE SOLUZIONI

Ridurre le emissioni di Co2: si può, con sistemi integrati

Sperimentazione e sostenibilità sono due dei valori che guidano il lavoro di Gelsystem. L’azienda, infatti, si propone da sempre di progettare prodotti innovativi, che sfruttano i migliori ritrovati della tecnologia con un obiettivo ben preciso: garantire un’elevata efficienza energetica. Le macchine sono concepite come soluzioni ad alto rendimento, con componenti che sono in gradi di abbattere gli sprechi dal punto di vista economico ma, soprattutto, ambientale.

Gli impianti, ad esempio, sono dotati di sistemi integrati di recupero del calore, che permette di riciclare la condensa di refrigeratori e climatizzatori - solitamente dispersa - per riscaldare acqua tecnico-sanitaria. In tal modo viene garantita una diminuzione del consumo tanto di elettricità quanto di combustibili fossili, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Vantaggi, questi, che garantiscono un miglioramento dell’immagine aziendale, ma anche un aumento della competitività dell’impresa.

