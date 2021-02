KIENERGIA Ogni giorno il tuo partner ideale

Contenuto sponsorizzato

L'Amministratore Unico Riccardo Seri, nonché socio della società, ci spiega le caratteristiche fondanti della KIENERGIA .

La società, fondata a fine 2018, nel corso del 2020 ha cambiato denominazione, mantenendo inalterato l'assetto sociale, in KIENERGIA . L'Azienda rappresenta ad oggi una realtà radicata e consolidata sul territorio con una totale partecipazione reatina. La presenza diretta sul territorio rappresenta un punto fondamentale del business intrapreso, ma il vantaggio competitivo è rappresentato dalla convenienza e dalla chiarezza dei prezzi offerti.

Quali sono le attività messe in atto dalla KIENERGIA e dove l'azienda stessa mira a posizionarsi nei meandri di un mercato competitivo agguerrito?

Sicuramente un fatto degno di nota è rappresentato dall'ingresso nel progetto APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di Rieti).

Un tavolo operativo dei principali attori del settore produttivo ed energetico provinciale con il fine di promuovere attività energetiche a filiera corta. Nell'ambito dello sviluppo e della crescita aziendale, una delle iniziative principali è stata inaugurare, nel 2020, un Point KIENERGIA nel centro storico di Perugia.

L'obiettivo è quello di replicare, come ad esempio per la rappresentanza istituita nella città di Torino, iniziative similari per accrescere il valore societario.

Spostando il focus nuovamente nella nostra provincia, in occasione della recente "messa in pressione" del gasdotto nel comune di Borgorose, abbiamo aperto un nostro ufficio dedicato alla richiesta di allacci della popolazione locale, gestendo in prima persona tutte le attività burocratiche e tecniche in collaborazione col distributore. Questo aspetto rimarca la nostra filosofia di vicinanza e presenza operativa (Fisica) sul territorio dove andiamo ad operare.

KIENERGIA è il Title Sponsor della NPC Rieti, la principale squadra di basket della città. Questa attività di supporto non è la prima ed ultima in ambito di responsabilità sociale.

Qual è l'obiettivo, per quanto concerne questo aspetto, della sua azienda?

Desideriamo dare il più ampio significato alla tanto declamata "energia circolare" che, secondo noi, è da intendersi non solo per l'aspetto prettamente energetico, ma appunto come driver sociale da parte di chi opera economicamente su un territorio.

Per questo motivo, oltre al su citato apporto alla primaria società sportiva reatina, collaboriamo attivamente con altre realtà minori in quest'ambito, poiché riteniamo lo sport, specie in questo momento storico, meritevole di attenzione e supporto.

Inoltre, il nostro sguardo è rivolto verso le categorie più fragili, attualmente sempre più numerose, della nostra comunità, attraverso collaborazioni con enti di assistenza sociale. Per ultimo, non trascuriamo i nostri amici a quattro zampe, per i quali stiamo attuando un importante iniziativa che verrà comunicata a breve, unitamente ad un'associazione locale, finalizzata al miglioramento delle condizioni del rifugio che li ospita.



