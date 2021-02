Contenuto sponsorizzato

26 febbraio 2021 a

a

a

La casa diventa intelligente e completamente sostenibile con gli interventi su misura

L’impresa opera da 12 anni in tutto il centro Italia, proponendo servizi a 360 gradi all’avanguardia come l’app dedicata.

Il miraggio di poter ristrutturare casa a costo zero, grazie agli incentivi del decreto Rilancio, ha fatto sì che molti si decidessero ad agire efficientando il proprio immobile. Si tratta di un importante passo in avanti, considerando la necessità di ammodernare energeticamente l’apparato edilizio italiano. Tuttavia, affinché i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle norme vigenti e siano effettivamente utili occorre rivolgersi ai professionisti.

Caon Energia è una società che ha fatto delle ristrutturazioni energetiche la sua missione. Nata 12 anni fa dall’idea e dall’impegno del viterbese Stefano Caon, oggi si propone come interlocutore privilegiato per privati e aziende che desiderano rinnovare i propri immobili in un’ottica di abbattimento e gestione permanente dei consumi energetici.

La società, infatti, è specializzata in progetti che prevedono l’impiego di energia solare, dall’installazione di impianti fotovoltaici fino a vere e proprie ristrutturazioni energetiche

IL SERVIZIO

Fiore all’occhiello dell’impresa è CasaCaon. Si tratta di un prodotto chiavi in mano che si propone di rendere il più possibile indipendenti dal punto di vista energetico le abitazioni, con vantaggi strutturali per il portafoglio del cliente e per l’ambiente. Un team di professionisti progetta un piano integrale di ristrutturazione energetica, prevedendo innanzitutto alla con la coibentazione del fabbricato, con interventi sia sulla muratura che sugli infissi.

Il passo successivo prevede la sostituzione delle caldaie con sistemi di ultima generazione che, se alimentate da impianti fotovoltaici con accumulo, riescono ad eliminare totalmente l’utenza gas. Alla fine di questi lavori il cliente si troverà a dover gestire un immobile intelligente, che può regolare con l’app MyCaon. I sistemi della casa sono interconnessi tra di loro e questo permette loro di capire la quantità di energia a disposizione e il modo migliore per impiegarla. Ciò porta all’abbattimento del consumo energetico fino al 65%. In questo progetto Caon Energia è supportata da grandi società finanziarie e fondi di investimento e collabora esclusivamente con professionisti e tecnici iscritti all’albo che accompagnano il cliente in ogni passo del suo nuovo progetto energetico. Inoltre, a maggiore tutela del cliente, ogni intervento è assicurato integralmente per un totale di 10 anni.

SUPERBONUS

Ristrutturare l’immobile a costo zero è ora possibile

Il Superbonus 110% permette di ristrutturare la casa a costo zero, a patto che gli interventi siano tra quelli compresi dal decreto Rilancio. Grazie a questa agevolazione, chi esegue una ristrutturazione entro il 30 giugno 2022 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute, a patto che i lavori effettuati siano effettivamente utili all’efficientamento energetico dell’immobile. Il Superbonus spetta in caso di esecuzione di interventi definiti “trainanti”, vale a dire quelli mirati all’isolamento termico delle superfici o alla sostituzione dei generatori di calore, e di interventi “trainati” come la sostituzione degli infissi, il fotovoltaco e l’accumulo.

Sono due le modalità con cui ottenere la detrazione: si può chiedere uno sconto direttamente in fattura, oppure si può optare per la cessione del credito. Per avere un servizio sempre efficiente ed essere seguiti in ogni fase conviene sempre fare riferimento ad esperti e professionisti del settore, in grado di fornire indicazioni utili e valutare la fattibilità preliminare degli interventi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.