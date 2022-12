Lazio, elezioni regionali. Meloni: "Rosa di tre nomi di FdI agli alleati, lunedì il candidato presidente del centrodestra"

17 dicembre 2022 a

Il candidato presidente alle elezioni regionali del Lazio sarà di Fratelli d'Italia ma sarà condiviso con gli alleati. La premier Giorgia Meloni lo ha annunciato sabato 17 dicembre chiudendo la festa per il decennale del partito in corso a Roma. L’indicazione del candidato per le elezioni regionali del Lazio "spetta a Fratelli d’Italia ma tengo molto al fatto che ci sia un nome condiviso con gli alleati: domani farò una rosa di tre nomi agli alleati ed entro lunedì annuncerò il nome del candidato". Così il presidente del Consiglio chiudendo l’iniziativa organizzata nella Capitale.

Video su questo argomento “Giorgia, Giorgia”, Meloni acclamata al suo arrivo alla festa a Roma dei 10 anni Fratelli d'Italia

"I primi doni che vorrei sotto l’albero sono due vittorie, alle regionali del Lazio e della Lombardia. Su questo io e Giorgia siamo convinti e determinati. Avremo squadre all’altezza". Ha aggiunto vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, collegandosi con la festa di Fdi.

