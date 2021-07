Roma, morto dopo coltellata alla schiena durante una lite. La vittima un albanese di 26 anni

24 luglio 2021 a

E' morto dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una lite in strada. L'aggressione è avvenuta a Roma ieri sera, venerdì 23 luglio. La vittima è un albanese, secondo quanto riporta Leggo.it (clicca qui). Atjon Lopci è deceduto all’ospedale San Camillo pur essendo stato operato d’urgenza. La lite che ha portato poi alla ferita letale è avvenuta intorno alle 13.30.

Sono gli agenti della Squadra mobile di Roma a indagare su quanto accaduto al Gazometro dove il 26enne albanese è stato soccorso per una coltellata alla schiena all’addome. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’albanese sarebbe stato accoltellato in via dei Magazzini generali durante una lite con due persone che sono poi fuggite. Sono in corso indagini e sono scattate le ricerche degli aggressori.

IN AGGIORNAMENTO

