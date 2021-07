Roma, cinghiale prigioniero in un fosso al Lago di Bracciano. Appello degli animalisti: "Salvatelo"

04 luglio 2021 a

a

a

Un cinghiale intrappolato in un fosso vicino al Lago di Bracciano a pochi chilometri da Roma. Vive lì da tre mesi e nonostante le segnalazioni nessuno è ancora riuscito a liberarlo. "A Trevignano Romano (Roma), da circa 3 mesi, un povero cinghiale vive in un fosso dove, probabilmente, è accidentalmente caduto.Nonostante ripetute segnalazioni al Comune, all’Ente Parco Regionale di Bracciano Martignano e ai Carabinieri Forestali nessuno è intervenuto. Tra l’altro il cinghiale pare avere anche un problema ad un occhio. Il volontario che oggi ci ha segnalato l’accaduto, ha cercato di prendersene cura portandogli qualcosa da mangiare ed ha tentato di rimetterlo in libertà attraverso la predisposizione di uno scivolo, ma il povero cinghiale non riesce a salire". Lo denunciano gli Animalisti Italiani che sono accorsi sul posto per monitorare la situazione e cercare di salvare la vita all’animale e hanno diffuso anche video relativi al caso.

"Sparate ai cinghiali". Cicchetti ordina di abbattere gli animali. "La città è invasa, è pericoloso"

"Siamo letteralmente indignati. Ogni qualvolta si tratta di vite appartenenti ad una specie diversa da quella umana, le istituzioni preposte minimizzano e se ne lavano le mani. Nessuno merita di vivere in un fosso. È una creatura innocente tra l’altro anche con una situazione di salute carente. Solo perché si tratta di un cinghiale si sta concretizzando la solita discriminazione nei confronti di chi si presume abbia meno diritti di noi", scrivono in una nota e in un post su Facebook dove pubblicano il video del povero animale intrappolato.

Gli inquilini di una palazzina al Paradiso si ritrovano i cinghiali nel cortile

"Una delle più grandi presunzioni umane sicuramente è quella di credere che la nostra specie sia al centro della creazione col diritto di disporre della vita delle altre otto milioni e settecento mila specie animali esistenti sul pianeta, che è come credere che la goccia sia l’oceano o il granello di sabbia sia il deserto. Il problema nasce quando una specie agisce in modo devastante nei confronti delle altre fino a portarle alla morte e all’estinzione", concludono.

Cinghiali a riva per bere, paura tra i bagnanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.