Cinghiali al lago di Bracciano. Scendono a riva per bere, allarme tra i bagnanti

04 luglio 2021 a

a

a

Cinghiali si fanno il bagno nel lago di Bracciano. Il curioso scatto è stato fatto da alcuni turisti che hanno poi postato le foto sui social nei giorni. Scorsi. paura tra i bagnanti per l'insolita compagnia in riva al lago. "E' il piacere della libertà. Il ritorno al piacere della spiaggia. Compreso per i cinghiali sulle rive del Lago di Bracciano 30 km a nord di Roma", commenta su Twitter un turista francese. L'avvistamento c'è stato nella spiaggia di Trevignano Romano.

C'est le déconfinement pour tout le monde, retour au plaisir de la plage. Y compris pour les sangliers sur les rives du lac de Bracciano à 30 kms au Nord de Rome pic.twitter.com/XN31GatsWo — Thierry Cros (@tcros) July 3, 2021

Ed è stato proprio il Movimento 5 Stelle di Trevignano a sollevare il problema con un post su Facebook: "I cinghiali scendono a bere, si fanno la loro strada. Hanno imparato ad attraversare la strada, a camminare in spiaggia per bere e mangiare negli orari in cui c'è poca presenza di persone. Generalmente non sono aggressivi tranne quando si incontra una mamma con i cuccioli. Il problema sicurezza nasce nelle strade quando sbucano improvvisamente provocando incidenti e feriti. C'è un problema di sicurezza anche quando si esce con i cani e in estate i cani escono con i padroni nelle ore mattutine, quelle meno calde e soprattutto meno affollate. Le deiezioni del cinghiale sono piene di vermi e molti dei nostri cani, mangiando e annusando come può capitare quando si ha un cane, possono prenderli. Non solo, quando il cane abbaia al cinghiale questo scappa, facendosi rincorrere e portando il cane verso il branco. Le istituzioni dovrebbero collaborare e i privati dovrebbero concedere alle guardie parco di installare le gabbie lungo nei loro giardini perché sono sul percorso dell'animale".

I cinghiali scendono a bere, si fanno la loro strada. Hanno imparato ad attraversare la strada, a camminare in spiaggia... Pubblicato da M5S Trevignano Romano su Venerdì 2 luglio 2021

"Anche la cittadinanza deve avere gli strumenti adatti - continua il post - tenere sempre al guinzaglio in cane negli orari e nei luoghi in cui si possono incontrare i cinghiali, nelle uscite serali portare con sé una torcia perché i cinghiali sono urtati dal bagliore della luce e da rumori forti tendendo a fuggire, evitare di guardarli negli occhi: se uno di loro vi guarda fisso è bene voltarsi rimanendo fermi. La sterilizzazione selettiva potrebbe essere una delle soluzioni per evitare la caccia", soprattutto se indiscriminata, di questi animali che d'altronde, hanno tutto il diritto di vivere il proprio territorio proprio come noi".

Gli inquilini di una palazzina al Paradiso si ritrovano i cinghiali nel cortile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.