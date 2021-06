Roma, pistola puntata contro bambino di 4 anni. Rapina choc a Montelibretti. In casa anche un neonato

30 giugno 2021 a

Rapina choc in una villa di Montelibretti al confine tra la provincia di Roma e quella di Rieti. Paura la notte tra lunedì 28 e martedì 29 giugno in una zona di campagna dove un gruppo di rapinatori ha fatto irruzione in un’abitazione, armi in pugno. Tre uomini con passamontagna e pistole hanno immobilizzato e minacciato tutti i presenti: una donna di oltre 70 anni, la figlia 35enne con il marito di 40 anni, un bambino di 4 anni. In casa c’era anche l’altro figlio della coppia, un neonato di poche settimane.

A quanto ha riportato un lancio dell’Adnkronos Il gruppo di rapinatori, probabilmente originari dell’Europa dell’Est, si sono fatti consegnare denaro contante e gioielli e dopo circa mezz’ora sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano sulla vicenda. Sono state raccolte le testimonianze di tutti i presenti ancora sotto choc per l'assalto e per la paura che hanno provato, specie per la presenza dei bambini all'interno della villa al momento dell'irruzione dei banditi. Come detto dalle parole, soprattutto minacce, sembra che avessero uno spiccato accento dell'Est.

Ora i carabinieri stanno al lavoro per cercare di capire se alcune telecamere della zona oppure posizionate nella via di fuga che potrebbero aver utilizzato i banditi per allontanarsi possano aver ripreso la loro fuga o il loro arrivo. la zona dove è avvenuta la rapina è piuttosto vicina alle grandi vie di comunicazione. I rapinatori in breve tempo attraverso la bretellina o la Salaria potrebbero aver raggiunto l'autostrada o addirittura arrivare a Roma. Al momento dell'irruzione nella villa erano tutti a volto coperto e, ad quello che sembra, nessuno aveva notato dei movimenti sospetti intorno all'area residenziale. Non erano state nemmeno segnalate dei movimenti sospetti. Ora spetterà ai carabinieri capire, anche attraverso i rilievi scientifici, se i banditi hanno lasciato qualche traccia.

