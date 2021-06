Roma, violenza sessuale. Abusa della compagna davanti alla figlia neonata e tenta di strangolarla. In manette

29 giugno 2021 a

Violenta la moglie davanti alla figlia neonata e cerca di strangolarla. È accaduto a Marino, vicino Roma. 28enne deve rispondere di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 28enne romano per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole, in seguito alla segnalazione per una lite in un’abitazione di Marino, hanno scoperto una situazione di disagio famigliare, subita dalla compagna dell’arrestato e l’hanno invitata a presentarsi in caserma riservatamente per approfondire quanto stesse accadendo. Dalle indagini sono emersi reiterati episodi di violenza fisica e psicologica da parte del compagno a partire dall’estate 2020. Sin da quando la donna era incinta, veniva presa a schiaffi al volto. Addirittura l’uomo le aveva provocato trauma cranici sbattendole la testa al muro. In altre occasioni, oltre a devastare l’appartamento danneggiando mobili e suppellettili, ha tentato di soffocare la donna con le mani alla gola, fino a farle mancare il respiro, minacciandola di morte se la stessa avesse presentato denuncia.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, coordinate dalla procura della Repubblica di Velletri, hanno inoltre ricostruito un caso di violenza sessuale, quando la vittima è stata costretta a subire un rapporto. Insomma una situazione di estrema difficoltà con la donna che era finita vittima del compagno aguzzino fino a che non ha avuto il coraggio di aprirsi e raccontare l'incubo che stava vivendo da tempo. Ora i carabinieri - dopo aver ascoltato la vittima in forma protetta - stanno cercando di ricostruire i presunti maltrattamenti. I primi risultati delle indagini hanno consentito di far scattare la misura cautelare in carcere per l'uomo che risulta indagato per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni. Ora dovrà spiegare agli inquirenti la sua posizione negli interrogatori di garanzia.

