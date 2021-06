Sky, "Lo scandalo di Rignano Flaminio". Speciale di due puntate sy Crime+Investigation sul caso della scuola Olga Rovere. Date e orari

28 giugno 2021 a

Due puntate che raccontano la clamorosa vicenda dei presunti abusi nella scuola Olga Rovere. Un caso finito con l'assoluzione di tre insegnanti, una bidella e un autore televisivo ma che ancora oggi, a distanza dei verdetti della giustizia fa parlare, Abusi sessuali o psicosi collettiva? C’è una verità giuridica che però per alcuni, ancoram potrebbe non essere la verità: è questo l’incipit de "Lo scandalo di Rignano Flaminio", lo speciale in due serate in onda martedì 29 giugno e mercoledì 30 giugno alle 22.55 su Crime+Investigation (su Sky al canale 119).

È il 9 luglio del 2006, il giorno della finale del mondiale di calcio Italia-Francia, quando alle 12,27 nella Caserma dei Carabinieri di Bracciano, si presenta Marco, genitore di una bambina della scuola materna "Olga Rovere". Riporta i racconti di sua figlia, quattro anni. Racconti di giochi orribili, a sfondo sessuale, che lei e altri compagni di scuola farebbero con le maestre. Poche ore dopo alla prima denuncia ne segue una seconda, poi una terza, una quarta da parte sempre di genitori di bambini della "Olga Rovere". Le denunce aumentano giorno dopo giorno e in paese prima, poi in tutta Italia quando la notizia diventa pubblica, scoppia la paura. I carabinieri installano cimici e telecamere presso la scuola materna e i nomi e le descrizioni riportate dai genitori fanno concentrare i sospetti su tre maestre e una bidella. Tutti i grandi e piccoli mezzi di informazione riportano la terribile notizia del caso di pedofilia nella scuola materna: "Nessuna pietà per gli orchì", "Il lungo silenzio nel paese dei ’mostri". Stampa e televisione assediano la città. Il paese, come tutta Italia, si divide tra innocentisti e colpevolisti.

Con interviste esclusive e immagini inedite, uno speciale in due serate racconta questa controversa vicenda che ha trasformato un anonimo centro a nord di Roma in un vero e proprio caso mediatico dai contorni oscuri. Lo scandalo di Rignano Flaminio è una produzione Stand By Me per A+E Networks Italia. Prodotto da Simona Ercolani, a cura di Lorenzo De Alexandris, il documentario vede alla regia Simone Manetti, mentre l’autore è Stefania Colletta. Fabrizio Forner è produttore esecutivo.

