Roma, spari contro l'auto del Brasiliano. "Ho paura per mia moglie, ma non mollerò mai"

"Ho paura per mia moglie, ma non mollo". Massimiliano Minnocci, noto sui social come "Il Brasiliano" prova a reagire dopo l'atto intimidatorio del quale è stato vittima la mattina di sabato 26 giugno quando sono stati esplosi 5 colpi contro l'auto della sua compagna. Quattro hanno colpito la vettura e uno è finito contro un muro che stava accanto.

Passato lo choc e raccolta la solidarietà di parecchie persone, compreso Vauro con il quale l'influencer ebbe un epico scontro in tv durante la trasmissione di Paolo Del Debbio, il Brasiliano ha pubblicato nella mattina di domenica 27 giugno una serie di video nelle sue storie Instagram parlando del suo stato d'animo: "Ieri volevo smettere tutto, i social e tutto quello che mi circonda. Perché non è giusto che vadano a rimetterci persone innocenti che non c'entrano nulla con il mio passato. avevo preso questa decisione, poi ci ho ripensato". "Non vale la pena - continua l'influencer - perché il mio percorso fin qui è stato strepitoso e mi avete fatto capire che bisogna andare avanti, continuare. Però io veramente ho paura per mia moglie". Poi Il Brasiliano quasi si commuove parlando dei tanti messaggi di solidarietà che sono arrivati: "Non mi aspettavo un supporto simile, Vi ringrazio e vi prometto che non mollerò mai. Voglio essere la voce del riscatto perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare tutti a uscire da sta m**da. Vi prometto che almeno una persona la aiuterà a uscire da questo meccanismo falso fallace che è il mondo della criminalità".

Sabato mattina giunti sotto casa dell’uomo, in via Matteo Dondi, gli agenti hanno subito proceduto con i primi accertamenti. All’interno dell’auto c’era l’autobiografia di Minnocci, con una scritta sulla copertina, "fatti i c… tuoì". L’uomo e la sua compagna ha sporto denuncia. La polizia scientifica ha disposto il sequestro dell’auto per effettuare gli accertamenti balistici e sul caso indagano i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito.

