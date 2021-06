Brasiliano, spari contro la sua auto a Roma. La solidarietà di Vauro: "Sta cambiando" | Foto

26 giugno 2021 a

Spari contro l'auto del Brasiliano, il noto influencer romano noto per i suoi "duelli" verbali su instagram. Quattro fori di proiettili sull’auto di Massimiliano Minnocci, noto come "il Brasiliano" e un altro colpo di pistola su un muro accanto: a denunciare l’accaduto è stato lo stesso influencer di Pietralata che questa mattina, sabato 26 giugno, alle 6 ha chiamato la Polizia.

Giunti sotto casa dell’uomo, in via Matteo Dondi, gli agenti hanno subito proceduto con i primi accertamenti. All’interno dell’auto c’era l’autobiografia di Minnocci, con una scritta sulla copertina, "fatti i c… tuoi". L’uomo e la sua compagna ha sporto denuncia. La Polizia scientifica ha disposto il sequestro dell’auto per effettuare gli accertamenti balistici e sul caso indagano i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito. "Bravi. Avete vinto !! Brutti infami mi moje nn se tocca. Lascio tutto non mi interessa", scrive nel suo profilo Facebook. "Io non mi scoraggio, vado avanti. Non mi piego a niente e a nessuno", ha detto l'influencer su Instagram mostrando i fori dei proiettili. "Non voglio fare nè Rambo, nè altro. Io a questa vita sono abituato, la mia fidanzata no. Pigliatevela con me, non con lei". Sul messaggio minatorio: "Io i fatti miei li ho fatti quando ho deciso una nuova vita. Ho aperto partita iva e sto lavorando. Non toccate lei, sparate me. Lei si è spaventata e terrorizzata e sono cose che non posso concepire".

Per il Brasiliano è arrivata anche la solidarietà di Vauro. Con il vignettista c'erano stati dei duri scontri in televisione, poi i due, dopo essersi chiariti, hanno instaurato un buon rapporto. "In tutti questi anni abbiamo continuato a vederci io e Massimiliano detto il Brasile. Ho avuto la possibilità di conoscere a fondo il suo impegno di riscatto. E lo ho apprezzato, continuo ad apprezzarlo. Sono felice se anche in minima parte ho potuto essergli di aiuto. Sono orgoglioso della nostra amicizia. È stato insultato, sbeffeggiato, anche in commenti su questa pagina. Il cambiamento richiede coraggio rivoluzionario. I vigliacchi lo rifiutano, ne rifiutano perfino l’idea. E sono dei vigliacchi quelli che hanno crivellato di colpi di arma da fuoco la macchina di Massimiliano. Voglio ribadire qui la mia amicizia con lui e la mia solidarietà piena. Vai avanti Massimiliano!", scrive il vignettista. "Grazie Va'", risponde l'influencer.

