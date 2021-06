Roma, monumento alla porchetta imbrattato con vernice rossa. Il blitz degli animalisti

25 giugno 2021 a

Vandalizzata nella notte a Roma la statua dedicata alla porchetta installata da qualche giorno in piazza San Giovanni della Malva, a Trastevere. L’opera, che ha fatto parecchio discutere i romani, è stata imbrattata con della vernice rossa. Il blitz degli animalisti è avvenuto nella notte e tra il 24 i 25 giugno. Il dorso e gran parte del monumento è stato imbrattato con vernice rossa a simboleggiare il sacrificio dell'animale. A lato è stato scritto ALF, vale a dire Animal Liberation Front.

L'installazione a Trastevere ha scatenato da giorni la rabbia delle associazioni animaliste. La statua dedicata alla

porchetta posta da qualche giorno in piazza San Giovanni della Malva e realizzata da Amedeo Longo per la University of Fine Arts, nell’ambito di un progetto artistico temporaneo nelle piazze romane, intitolata "Dal panino si va in piazza", sarebbe stata vandalizzata da Animal liberation front, che ha lasciato il suo simbolo sull’installazione.

Nei giorni scorsi gli animalisti avevano protestato contro la scultura: l’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) aveva scritto in una nota "Proviamo ribrezzo e sconcerto di fronte a una tale schifezza che qualcuno definisce arte e per la mancanza di rispetto verso i maiali, animali tra più uccisi e macellati nel mondo occidentale. Pensiamo che in Italia solo in questi primi mesi del 2021 ne sono stati macellati 3.645.144. Si tratta di animali sensibili e intelligenti che vengono uccisi spesso in maniera atroce, e mentre a Cremona si manda a processo il titolare proprio di un macello suino per i maltrattamenti inflitti ai maialini prima della loro morte, a Roma qualcuno vede bene di realizzare una statua alla porchetta. Chiediamo che il comune e la sindaca Raggi rimuovano questo orrore". Anche gli attivisti della Lav si erano radunati in protesta proprio attorno alla scultura muniti di striscione con scritto "Gli animali sono nostri fratelli".

