Fiano Romano, incendio al casello dell'Autostrada. I terrificanti filmati della barriera in fiamme | Video

Un fumo nero e denso, fiamme altissime che hanno avvolto la barriera di Fiano Romano tra la Diramazione Roma Nord sull'Autostrada e lo svincolo per la Salaria e Rieti. Un pomeriggio di terrore sull'autostrada alle porte di Roma quello di sabato 19 giugno. Poco prima delle 15, per cause che sono ancora da accertare, un camion da 35 quintali ha preso fuoco proprio all'interno di una delle corsie del casello. In breve si è scatenato l'inferno: le fiamme altissime hanno avvolto tre corsie della barriera danneggiandole. Il camion da quello che si è appreso trasportava materiale per un catering. Sarebbe andato a fuoco per un guasto meccanico.

Il fumo nero e denso era visibile da diversi chilometri. Numerosi automobilisti si sono fermati a causa del blocco del traffico e hanno girato con gli smartphone dei filmati che hanno iniziato a girare dei social. Sequenze terrificanti nelle quali si vede il casello avvolto dal fuoco e il fumo nero altissimo. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della sottosezione di Roma Nord della polizia stradale, subito dopo i vigili del fuoco della Capitale che sono arrivati con due autobotti. Le fiamme sono state spente intorno alle 15,30 e la zona è stata messa in sicurezza. Tre corsie hanno subito ingenti danni. L'uscita di Fiano Romano è chiusa al traffico per Veicolo in fiamme. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Castelnuovo di Porto. Tra un paio d'ore potrebbero essere riaperte due corsie, ma le operazioni per la messa in sicurezza sono ancora complesse e delicate.

Illeso il conducente del mezzo. Secondo una prima ricostruzione il mezzo si sarebbe incendiato proprio quando aveva imboccato una delle corsie per pagare il pedaggio. Prima l'odore di bruciato poi le fiamme e il fumo. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polstrada per capire la causa che ha portato all'incendio del mezzo. In questo senso saranno decisivi anche gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco sul mezzo carbonizzato dalle fiamme. Non è ancora chiaro il carico del mezzo. Sono in corso le prime indagini per capire cosa è veramente accaduto al casello.

