Lazio, "vaccino Moderna in farmacia da luglio". La mossa della Regione per non rallentare la campagna

Da luglio nel Lazio il vaccino Moderna sarò somministrato anche nelle farmacie. "Pronto nel Lazio a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie anche del vaccino Moderna, oltre che del vaccino monodose J&J. Secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa, è quello con il più basso tasso di reazioni avverse". Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza do venerdì 18 luglio della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e Aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Inoltre D'Amato ha detto che è "pronto il piano per anticipare i richiami Astrazeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia più a rischio".

Oggi nel Lazio, su quasi 9mila tamponi (-312) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi (+28). I decessi sono 3 (-5), i ricoverati sono 337 (-31). I guariti 564, le terapie intensive sono 77 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 94 Nell’Asl Roma 1 - si legge nel report - sono 29 nuovi casi nelle ultime 24 ora e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 2 decessi. Nell’Asl Roma 2 sono 56 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Nell’Asl Roma 3 sono 9 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Nell’Asl Roma 4 sono 9 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Nell’Asl Roma 5 sono 16 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso. Nell’Asl Roma 6 sono 6 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi.

Nelle province si registrano 22 nuovi casi e zero decessi nelle ultime 24 ore, prosegue il bollettino del Lazio. Nella Asl di Latina sono 16 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Nella Asl di Viterbo si registra un nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano zero nuovi casi.

