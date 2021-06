Civitavecchia, morto carbonizzato nel camion che ha preso fuoco. Drammatico incidente sull'A12

18 giugno 2021 a

Morto carbonizzato nel camion in fiamme. Alle ore 10:30 circa di venerdì 18 giugno sull’autostrada A12 Roma- Civitavecchia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto in entrambe le direzioni a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 64 nel quale, un mezzo pesante che viaggiava in direzione Roma si è ribaltato occupando la carreggiata opposta e andando in fiamme.

Poco fa i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi sulla l’autostrada A12, chilometro 63,700, per un incidente stradale. Un autotreno che trasportava legname, in direzione Roma, ha urtato il guardrail, per cause al momento imprecisate, e si è ribaltato incendiandosi. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Necessario l’utilizzo del gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell’uomo dalla cabina del mezzo. Sul posto intervenuti anche il capoturno provinciale e il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, personale sanitario, la polizia stradale e personale di società autostrade.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Roma. Ai soli veicoli leggeri diretti verso Livorno, si consiglia di uscire a Civitavecchia Sud, percorrere la viabilità ordinaria sulla SS1 Aurelia e rientrare a Civitavecchia Porto; percorso inverso per chi è diretto verso Roma. "Situazione difficile oggi in città a causa dell’incidente avvenuto sulla autostrada Azzurra. Il sinistro stradale ha causato l’interruzione del traffico in direzione nord, tra gli svincoli di Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto. Il traffico viene pertanto deviato in direzione della città, con ripercussioni sulla circolazione lungo tutto l’asse stradale di via Terme di Traiano, della Mediana e delle zone limitrofe. La polizia locale, coordinata dal comandante Ivano Berti, ha dislocato alcune pattuglie nei settori nevralgici della città per coadiuvare gli utenti della strada", ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco,

