Roma, frusta la compagna con il filo dell'asciugacapelli. Arrestato per maltrattamenti a Colleferro

17 giugno 2021 a

a

a

Ha frustato la compagna con il cavo dell'asciugacapelli provocandogli ferite che sono state poi medicate al pronto soccorso. L'uomo, 32 anni, è stato fermato dopo l'intervento dei carabinieri e arrestato. Tutto è avvenuto a Colleferro dove i militari hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Tribunale ordinario di Velletri, un 32enne italiano, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Ladro seriale di Panda ruba auto del Comune. Arrestato

I fatti risalgono ad un intervento dei Carabinieri avvenuto alcuni giorni fa nella cittadina colleferrina. A richiedere l’intervento al 112 una giovane donna, compagna e convivente dell’arrestato, che poco prima era stata aggredita e ferita, a seguito di una lite scaturita per futili motivi. Il 32enne, utilizzando il filo elettrico dell’asciugacapelli, l’aveva aggredita picchiandola sulle gambe e sulla schiena causandole vari traumi, medicati dai sanitari. Dopo aver raccolto la denuncia della vittima, i Carabinieri della locale Stazione hanno avviato immediati accertamenti per ricostruire l’accaduto. I militari hanno inoltre scoperto che tali aggressioni erano avvenute anche in passato, sin dall’agosto del 2020.

"Non mi intimidiscono". Bomba nell'auto del funzionario comunale. Marco Doria: "Minacciato da anni"

Minacce, insulti e aggressioni verbali che avevano costretto la vittima nel tempo a cambiare le proprie abitudini di vita. Certificata l’escalation di violenze commesse dal 32enne, i Carabinieri lo hanno arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso un’altra abitazione di sua disponibilità. Una storia di maltrattamenti che potrebbe però svelare altri dettagli. I carabinieri infatti hanno raccolto diversi elementi a carico del fidanzato geloso e hanno inviato l'informativa in Procura che ha chiesto ed ottenuto la misura cautelare. Spetterà ai magistrati stabilire se a carico dell'uomo c'è solo l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia oppure si può configurare anche l'ipotesi di reato di stalking. Infatti la vittima, secondo quanto riferito dai carabinieri, era stata costretta a cambiare le sue abitudini per sfuggire alle persecuzioni del compagno. Dunque ricorre uno dei presupposti dell'ipotesi di stalking.

Spari contro un'auto e spaccio. Le minacce dei pusher: 5 arresti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.