Roma, bomba nell'auto del funzionario comunale. Marco Doria, "Non mi intimidiscono, ho denunciato da anni minacce"

17 giugno 2021 a

a

a

Continuano le indagini dopo che nella serata di martedì 16 giugno è stato trovato, nel quartiere Prati a Roma, un ordigno rudimentale all'interno dell'auto di Marco Doria presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma. Il funzionario ha scritto un messaggio su Facebook: "Sono anni che continuo a denunciare, alla Procura, Carabinieri e alla Polizia di Stato e Digos tutti gli attacchi e le minacce che mi arrivano. E' importante che si sappia che tutti quelli che mi hanno offeso o minacciato sono stati denunciati e prima o poi un funzionario di Pubblica Sicurezza oppure un carabiniere andrà a bussare alla loro porta. Io non arretro di un centimetro, non mi intimidiscono per niente. Saranno tutti perseguiti, uno a uno, e non mi fermerò davanti a nulla. Se saranno condannati a pagare devolverò tutto in beneficenza". Poi più tardi ha aggiunto: "Sto bene. Ringrazio tutti coloro che si sono preoccupati per il mio stato di salute. Siete migliaia ed io sono commosso oggi mi sento meno solo. Il mio ringraziamento va alle forze dell'ordine, siete i mie Angeli".

Bomba d'acqua nella capitale, disabile intrappolato in auto. Salvato dai carabinieri | Video

Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Roma, presieduto dal prefetto, Matteo Piantedosi, valuterà un innalzamento delle misure di protezione nei confronti del presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e delle ville storiche. Non è la prima volta, infatti, che il dirigente comunale subisce intimidazioni, infatti è già sottoposto a una misura di protezione. Sulla smart era stato posizionato l’ordigno contenente polvere pirica e bulloni che, secondo gli artificieri intervenuti sul posto, sarebbe potuto esplodere.

Roma, bomba d'acqua: strade del centro come fiumi. Il video del nubifragio

La polizia, avvisata intorno alle 17.40, ha immediatamente isolato la zona, chiudendo sia la strada che le arterie di collegamento, per consentire agli esperti di espletare tutte le operazioni di rito in totale sicurezza per i cittadini. "È stato ritrovato un ordigno nella macchina di Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di

Roma. Un fatto gravissimo, esprimo la mia piena solidarietà", scrive su Twitter la sindaca della Capitale, Virginia Raggi. "Solidarietà e vicinanza a Marco Doria. Ha avuto il coraggio di denunciare abusi e irregolarità ed è stato bersaglio di vili atti intimidatori. Non lo lasceremo solo", commenta sui social Roberto Gualtieri, uomo del Nazareno alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Roma. "È un fatto gravissimo. A lui va tutta la nostra solidarietà. Il dissenso è lecito ma ogni forma di intimidazione o aggressione è inaccettabile", tuona Carlo Calenda.

Tensione prima di Italia-Svizzera, allarme bomba vicino all'Olimpico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.