Ardea, Vittorio Sgarbi: "Perché uno psicopatico aveva un'arma?". I dubbi sulla strage

"Due bambini ammazzati mentre giocano in bici. Com’è possibile che uno psicopatico, che già aveva manifestato i segni della propria follia, si muovesse armato?". Vittorio Sgarbi interviene sulla sparatoria di Ardea, avvenuta la mattina di domenica 13 giugno, che è costata la vita a due bambini di 5 e 10 anni, David e Daniel e a un uomo di 74 anni, Salvatore Ranieri freddati in un parco senza motivo. Il parlamentare e critico d'arte ha pubblicato un post su i suoi canali social, poi ha rilasciato delle dichiarazioni.

"Una storia di degrado e di follia, ma soprattutto una tragedia che si sarebbe potuta evitare essendo lo psicopatico in questione conosciuto dai sanitari che un anno fa lo sottoposero a Tso e già più volte segnalato alle forze dell'ordine per minacce con coltelli e per altri episodi di ira. Non solo: scopriamo che possedeva la pistola del padre morto che era guardia giurata. Ma allora, vista la pericolosità del soggetto: come mai la pistola con la quale l'omicida si è poi tolto la vita non gli è stata sottratta prima? E come mai la vigilanza privata non ha controllato che un soggetto così pericoloso fosse in possesso di una arma da fuoco e non di una scacciacani?". Dichiara Vittorio Sgarbi.

"Questo dramma che colpisce una intera comunità - continua Sgarbi - evidenzia drammaticamente voragini nella sicurezza, ma soprattutto paradossi insormontabili: durante il lockdown abbiamo assistito a solerti e delatori vicini di casa pronti a chiamare polizia, carabinieri e vigili urbani per segnalare cene senza mascherina e poi in questo caso di pericolo vero nessuno ha avuto il coraggio di denunciare una situazione che è poi degenerata, ma che certamente si sarebbe potuta evitare se ciascuno avesse fatto il suo. Il problema non è la diffusione di troppe armi. Il punto è la salvaguardia del territorio e il controllo delle anomalie che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la incolumità dei più deboli. Ecco io credo che nella città di Roma si debba fare molto per affrancare i cittadini dall'isolamento sociale e per far rinascere in ciascuno di noi quel senso civico e quello spirito di solidarietà per il prossimo che ci può rendere protagonisti di un nuovo rinascimento".

