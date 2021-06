Ardea, sparatoria. L'assassino che si è suicidato era un ingegnere informatico. Aveva minacciato anche la madre

13 giugno 2021 a

Era un ingegnere informatico Andrea Pignani, il 34enne che questa mattina, domenica 13 giugno, ha ucciso ad Ardea due fratellini, David e Daniel Fusinato, di 5 e 10 anni e un 74enne, Salvatore Ranieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’uomo non aveva mai avuto litigi con il padre dei bambini. Il 34enne sarebbe quindi stato colto da un raptus. Subito dopo il triplice omicidio si è barricato in casa per oltre tre ore e si è suicidato. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella villetta l’uomo hanno trovato l’uomo morto in camera da letto. Nel maggio 2020 aveva minacciato la madre con un coltello. In quel caso, a quanto apprende l’Adnkronos, l’uomo fu sottoposto a un Tso, ma a parte quell’episodio non risultano segnalazioni di patologie psichiatriche a suo carico. Agli atti non ci sono dunque documenti che possano attestare il precario stato mentale del suicida, se non l’intervento del maggio dello scorso anno, quando aveva minacciato la madre convivente con un coltello, venendo accompagnato dall’automedica in ospedale per un Tso. Secondo quanto riferito oggi dalla madre, il figlio sarebbe uscito dall’ospedale il giorno dopo.

La pistola con la quale ha fatto fuoco era una Beretta calibro 7,65. L’arma, a quanto apprende l’Adnkronos, apparteneva al padre morto a novembre 2020 che faceva la guardia giurata. La morte dell’uomo non era nota alla stazione dei carabinieri di Tor San Lorenzo. Ai militari sarebbe dovuta pervenire una segnalazione sulla detenzione della pistola da parte della famiglia, cosa che invece non si è verificata.

Commovente il racconto della nonna materna dei due bambini. "L’ambulanza è arrivata dopo mezz’ora, troppo tardi. Respiravano ancora, davano la mano al padre. Non hanno parlato perché non avevano le forze, ma davano la mano al padre". Lo ha raccontato, in un video pubblicato su Repubblica, Stella di Gennaro, nonna materna dei due bimbi di 5 e 10 anni.

