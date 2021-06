Ardea, "lite tra il padre dei bambini e l'assassino". I retroscena della drammatica sparatoria. Chi sono le vittime | Foto | Video

13 giugno 2021 a

a

a

Sparatoria vicino Roma, c'era stata una lite tra Andrea Pignani, l'uomo che ha fatto fuoco questa mattina domenica 13 giugno ad Ardea uccidendo due bambini e un anziano di 74 anni, e il padre dei piccoli morti. Emergono nuovi particolari sulla strage di Ardea, a sud di Roma. I retroscena è stato svelato dal presidente del Consorzio di via di Colle Romito - dove si trova 'abitazione dell'assassino - Romano Catini. Il 34enne che ha sparato si è ucciso nella sua abitazione prima dell'irruzione dei carabinieri del Gis che lo hanno trovato morto in camera da letto. Ha ucciso i piccoli Daniel e David di 10 e 5 anni e Salvatore Ranieri, di 74 anni.

"Perché aveva quella pistola". Bambini e anziano morti nella sparatoria di Ardea. La rabbia dei social | Video

"Stamattina stavano litigando lui e il padre dei bambini, per futili motivi", ha detto Catini all'AdnKronos aggiungendo: "Prima di sparare a loro, questa mattina, ha sparato contro un’altra persona ma non l’ha colpita. Sparava in aria ma sembrava fosse una pistola finta , si sentivano colpi, sarà successo 4 volte, i carabinieri lo conoscevano. Per piccoli motivi andava fuori di testa, era successo. Io mi chiedo come uno così, uscito dal Cim da poco tempo, potesse avere una pistola in casa". Il padre dei piccoli uccisi si trova agli arresti domiciliari e ci sono stati momenti di tensione quando ha saputo cosa è accaduto. "A me mi tengono ai domiciliari per un pò di droga e questo con la pistola nessuno lo controllava, e guardate cosa ha fatto", ha urlato mentre cercava di rianimare i piccoli.

Video su questo argomento Ardea, le immagini della tragedia: i corpi delle tre vittime coperti dai teli

"Salvatore era andato a fare un giro in bicicletta. Mi sono preoccupata perché non era rientrato per pranzo, mi hanno detto che c’era stata una sparatoria e l’ho scoperto così". Lo dice a LaPresse la moglie dell’anziano signore rimasto vittima della sparatoria ad Ardea, insieme a due bambini. Si continua ad indagare sul movente.

x 1 / 27

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.