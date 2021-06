Roma, lancio di bottiglie contro poliziotti e carabinieri a Campo de' Fiori durante Italia-Turchia. Due arresti. Uno è minorenne

12 giugno 2021 a

a

a

Bottiglie contro polizia e carabinieri a Campo di Fiori durante la partita Italia-Turchia. E' accaduto venerdì sera, 11 giugno, a Roma. Poco dopo le 23 quando il dirigente del servizio dedicato al controllo della piazza, notando un grosso assembramento di giovani all’altezza del cinema, si è avvicinato al gruppo di giovani con un contingente composto da polizia e

carabinieri. I ragazzi in tutta risposta hanno iniziato un fitto lancio di bottiglie e altri oggetti contro le forze dell’ordine che, con sono comunque riusciti a disperdere la folla.

Per #EURO2020 attraverso la #cooperazioneinternazionaledipolizia pronti per accogliere i tanti tifosi provenienti da tutto il mondo in sicurezza e nel rispetto delle condizioni sanitarie. Con contributo e lo scambio informazioni di @Europol#romaeuro2020#essercisempre #11giugno pic.twitter.com/t7zCYt4dz0 — Polizia di Stato (@poliziadistato) June 11, 2021

Durante il lancio di oggetti il dirigente del I Distretto Trevi Campo Marzio, Fabio Abis ed un agente del XIII Distretto Aurelio, sono riusciti ad individuare con sicurezza un 21enne, G.M., come uno degli autori dei lanci di bottiglie e, con la collaborazione di due Carabinieri del Comando Stazione Macao, lo hanno bloccato e condotto negli uffici di polizia. Fermato anche un 17enne che stava partecipando ai disordini, gridando offese nei confronti delle forze dell’ordine, contro cui ha poi lanciato un mozzicone di sigaretta. Un carabiniere, colpito da una bottiglia di vetro, è stato accompagnato in ospedale e ne avrà almeno per 7 giorni. G.M., già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il minorenne, invece, sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio a Pubblico Ufficiale. È al vaglio del Questore l’adozione di D.a.c.u.r (Divieto d’accesso alle aree urbane) nei confronti di entrambi i giovani. Gli investigatori della Questura di Roma stanno visionando una serie di filmati, realizzati dagli operatori della Polizia Scientifica, per identificare e sanzionare, eventualmente, gli altri partecipanti ai disordini.

La donna boss guida la spedizione punitiva. Sequestro e mazzate ai rivali: 6 arresti | Video

Maxi controlli della polizia contro la movida violenta anche nel quartiere San Lorenzo: un 39enne romano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un minimarket è stato chiuso per 5 giorni e una galleria d’arte sanzionata per aver somministrato alcolici ad un minore. A presidiare la zona compresa tra piazza dell’Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni insieme agli agenti del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, personale di Polizia Roma Capitale. Nel corso delle operazioni di identificazione di alcuni giovani in via degli Aurunci da parte di quattro agenti di Polizia Roma Capitale, questi ultimi sono stati aggrediti, riportando lesioni con prognosi comprese tra 2 e 5 giorni. I responsabili dell’aggressione, G.G. 19enne e D.M.S 18enne entrambi romani, sono stati successivamente arrestati dalla polizia locale per lesioni a pubblico ufficiale.

Bambino cade in un pozzetto profondo tre metri a Roma. Salvato dai vigili del fuoco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.