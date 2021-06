Ostia, morto operaio. E' stato colpito da un palo degli ormeggi. Il drammatico incidente sul lavoro

10 giugno 2021 a

a

a

Incidente mortale sul lavoro in un cantiere nautico di Ostia alle 15 circa di oggi giovedì 10 giugno . Un operaio ha perso la vita dopo essere stato colpito da un palo da ormeggi che, per motivi e dinamica ancora in corso di accertamenti, si sarebbe staccato dalla benna di una ruspa che lo stava trasportando. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia e il personale del 118.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ostia e i sanitari del 118. La vittima è orta sul colpo.

IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.