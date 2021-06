Roma, droga: due carabinieri sospesi. Sono coinvolti nel blitz contro lo spaccio al cimitero Flaminio

08 giugno 2021 a

Ci sono anche due carabinieri e un poliziotto tra gli indagati per il giro di spaccio organizzato a Roma all'interno del cimitero Flaminio a Prima Porta. Associazione finalizzata all’illecito traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, detenzione e porto illegale in pubblico di armi e di munizionamento, furto aggravato. Sono le accuse a cui dovranno rispondere i 22 indagati ai quali questa mattina i Carabinieri della Stazione di Prima Porta, della Compagnia di Roma Cassia e i Poliziotti del Commissariato Sezionale Roma Flaminio Nuovo hanno notificato un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma - Direzione Distrettuale Antimafia.

E tra i 22 indagati figurano anche un poliziotto e due carabinieri. Dei 22 indagati, 11 sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 5 sottoposti al divieto di dimora nel comune di Roma con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine, convenzionalmente denominata "Cleopatra", l’Egitto è luogo di origine della maggior parte dei complici, tra i quali anche il vertice del gruppo, traendo spunto dalle risultanze di pregresse attività di polizia giudiziaria, è stata avviata nel febbraio 2018 e condotta con tempestività e congiuntamente da Polizia e Carabinieri, sotto la direzione e il coordinamento della Procura di Roma Direzione Distrettuale Antimafia, e ha riguardato un’articolata organizzazione criminale costituita prevalentemente da soggetti di origine nordafricana (in particolare egiziani) e italiana. L’organizzazione operava in particolare nel settore dello spaccio di cocaina nei pressi dell’ingresso del Cimitero Flaminio, presso il banco dei fiori numero 14, con punte di 400 spacci giornalieri, utilizzato dagli indagati come una delle basi logistiche per l’attività del gruppo criminale.

"Con riferimento all’operazione Cleopatra nei confronti di 22 indagati, tra i quali figurano anche due carabinieri, si precisa che le indagini, per la parte di competenza, sono state avviate e condotte dall’Arma dei Carabinieri in maniera tempestiva e puntuale, destinando, già da tempo, i due militari coinvolti ad incarichi non operativi. Entrambi i Carabinieri oggi stesso sono stati sospesi precauzionalmente dal servizio". È quanto si legge in una nota dell'Arma dei carabinieri.

