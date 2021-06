Roma, suicidi adolescenti. Oscurato sito che forniva indicazioni su come uccidersi con Salnitro

07 giugno 2021 a

Oscurato un sito che forniva consigli e informazioni su come suicidarsi. Un sito che, come è emerso dalle infdagini, era frequentato da molti adolescenti. Forniva indicazioni su come uccidersi con salnitro il sito internet oscurato dalla Procura di Roma che ospitava una community con oltre 17.000 inscritti in tutto il mondo, tra cui anche ragazzi italiani, tutti legati dal comune interesse di trovare supporto concreto e morale nel portare a compimento propositi suicidari.

Tale supporto veniva offerto agli inscritti registrati alla piattaforma, attraverso l’interlocuzione diretta con persone in grado di fornire indicazioni utili su come trovare la morte mediante ingestione di salnitro, sostanza in libera vendita che, assunta in determinate quantità, diventa tossica per il corpo umano causando la morte in quanto inibisce il trasporto di ossigeno. Dalle indagini in corso è emerso il peculiare dato che entrambi i giovani, di 19 anni dalla cui morte sono partite le indagini, e che allo stato non risultano essersi conosciuti, erano iscritti ad un sito internet frequentato anche da una persona in grado di offrire una letale consulenza sul supporto farmacologico e la dieta da intraprendere qualche giorno prima dell’atto finale, per non rimettere la sostanza tossica ingerita e consentire alla stessa di sviluppare tutto il suo effetto venefico, accompagnando via chat le vittime sino agli istanti immediatamente precedenti la morte, assicurando alle vittime il sicuro «successo» ottenuto da altri ragazzi che avevano trovato la morte nello stesso modo.

Dal sito, ora oscurato, Sanctioned suicide, gli iscritti ricevevano le istruzionì, tramite chat in inglese, per suicidarsi tramite l’assunzione di un preparato a base di salnitro, sostanza in commercio utilizzata per la conservazione degli alimenti, e anche le indicazioni sui farmaci da assumere. Dall’analisi delle chat, secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia Postale coordinate dal pm della procura di Roma Giulia Guccione, nella comunità si fornivano diversi ’consiglì come l’assunzione di un cioccolatino, di un farmaco entiemetico e anche il luogo dove portare a termine il gesto, come nei casi accertati, in hotel. Oltre ai due casi su cui indaga la procura di Roma ci sarebbe un altro suicidio riconducibile alla community avvenuto nei mesi scorsi a Palermo. Nel caso di una vittima sono stati i familiari a scoprire la chat sul cloud del cellulare.

