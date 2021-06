Roma, "prese a bastonate e trafitte con una lancia di legno". Duplice omicidio sul Lago di Bracciano. La feroce aggressione

06 giugno 2021 a

Avrebbe preso a bastonate la madre, poi la vicina corsa nell'appartamento attirata dalle urla della sua amica. Emergono i dettagli del duplice omicidio che si è consumato intorno alle 13 di domenica 6 giugno a Trevignano Romano, vicino Roma, sul Lago di Bracciano. Le donne sarebbero state uccise con una lancia di legno. Un uomo di 34 anni ha ucciso la madre e una sua amica. Era da sola in casa con il figlio la donna di 65 anni uccisa intorno all’una in via di Vigna Rosa 11, in un complesso residenziale di Trevignano Romano. Ignoti i motivi che avrebbero scatenato la furia del 35enne, con problemi di tossicodipendenza. Sarebbero state le urla della donna, riferiscono alcuni testimoni, ad attirare in casa l’altra vittima del duplice omicidio, una vicina di casa 76enne, aggredita e uccisa anche lei con un’arma impropria, forse a bastonate.

Il 35enne, sceso da casa disarmato, a quanto raccontano alcuni vicini, avrebbe poi bloccato una giovane donna che si trovava nel comprensorio, facendosi dare la sua auto e partendo di corsa in direzione Bracciano. Una corsa concitata durante la quale - sempre a quanto riferito da testimoni - avrebbe travolto auto e ciclisti per poi essere bloccato dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano. L’uomo, sottoposto a tso, è stato portato in ospedale, dove ora si trova piantonato dai militari.

Sul posto sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. Indagini in corso anche per capire il movente. L'arma potrebbe essere una lancia di legno. Tanto sconcerto nel paese della provincia di Roma, dove tutti, inevitabilmente, si conoscono. Le donne, secondo quanto riferisce Agi, sarebbero state trafitte con un pezzo di legno, simile ad una lancia rudimentale. Sono tuttavia ancora in corso gli accertamenti tecnico scientifici da parte del reparto dei carabinieri giunti sul posto.

