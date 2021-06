Roma, morto dopo caduta con la moto. Dramma sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'uscita in via della Pisana

06 giugno 2021 a

Sangue a Roma, sul Grande raccordo anulare nel pomeriggio di domenica 6 giugno. Un motociclista è morto dopo essere stato coinvolto, con la sua due ruote, in un incidente avvenuto in carreggiata esterna, all'altezza dell'uscita 32 Via della Pisana. Un incidente autonomo, secondo i primi accertamenti.. Insomma, al momento, stando ai primissimi accertamenti non ci sarebbero coinvolti altri mezzi. L'uomo, per cause che sono ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'impatto con il terreno e la caduta gli sono stati fatali. Anche qui ci si basa sui primissimi accertamenti. Il centauro sarebbe deceduto sul corpo, ma per averne certezza bisognerà attender i rilievi sul cadavere. Sono in corso i rilievi per capire l'esatta dinamica.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori sul Grande Raccordo Anulare è stata chiusa temporaneamente la corsia di marcia della complanare esterna all’altezza del chilometro 63,500, con il traffico deviato sulla corsia di sorpasso. Sul posto oltre al personale del 118 gli agenti della Polizia Stradale che hanno svolto i rilievi scientifici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma dunque è temporaneamente chiusa la corsia di marcia della complanare esterna all’altezza dell’uscita 32 “Via della Pisana” (km 63,500), a causa di un incidente. Il transito è consentito in corsia di sorpasso. "Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile", si legge in una nota di Anas che ricorda: "Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

