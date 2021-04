Lazio, outlet Valmontone. Zingaretti visita il mega centro vaccinale | Foto

14 aprile 2021 a

Mega centro vaccinale, il più grande del Lazio, all'interno di un outlet. Nella mattinata di martedì 13 aprile il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, hanno visitato il nuovo hub vaccinale a Valmontone. Erano presenti Giuseppe Colombo, Head of Real Estate Italia DWS (Proprietà di Valmontone Outlet), Carlo Maffioli, Presidente Promos (Società di Gestione e commercializzazione di Valmontone Outlet), il Direttore Generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito e il sindaco di Valmontone, Alberto Latini. Il centro aprirà ufficialmente il prossimo 19 aprile. La struttura, che si estende su un'area di 20.000 mq, nata dalla collaborazione tra Assessorato regionale alla Salute, Comune di Valmontone, Asl Roma 5 e Valmontone Outlet (Dws & Promos), è uno dei centri vaccinali più grandi della Regione Lazio e il primo in Italia all'interno di un outlet.

Realizzato partendo dai modelli di successo già attivi negli Stati Uniti, il drive-in di Valmontone consentirà, rispetto alla modalità walk-in, una maggiore rapidità nell'afflusso e nel deflusso degli utenti e, più in generale, di tutte le operazioni vaccinali, traducendosi in numeri molto più elevati, seppur a parità di risorse. Il Lazio può contare su una rete di oltre 120 punti di somministrazione che potrebbe a regime arrivare anche a 60 mila somministrazioni che equivalgono a circa 1,8 milioni di vaccinazioni al mese. “Il progetto – dichiara Giorgio Giulio Santonocito, Direttore Generale ASL Roma 5 - nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Salute della Regione Lazio, la ASL Roma 5 e l’Outlet di Valmontone, nello specifico DWS Group (proprietà) e Promos (società che si occupa della commercializzazione e gestione della struttura) che, oltre ad offrire lo spazio sul quale sarà costruito il centro vaccinale, stanno investendo i fondi necessari per le spese di realizzazione e allestimento”.

L’isola vaccinale sarà il fulcro su cui si fonderà lo schema innovativo del nuovo centro vaccini: una micro struttura, composta da un container posizionato sotto una tensostruttura, dove due infermieri provvederanno alla vaccinazione simultanea di 4 auto in meno di 25 minuti, 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il personale di accettazione, con l’aiuto di un sofisticato software che controllerà l’effettiva prenotazione e la corretta compilazione della modulistica, smisterà le auto in arrivo e le indirizzerà dal personale volontario verso il “punto di osservazione” dove saranno monitorate le condizioni dei passeggeri, senza farli scendere dall’auto, prima di procedere con la somministrazione del vaccino.

