Viterbo, rifiuti di Roma a Monterazzano. Da oggi arrivano 100 tonnellate al giorno in più | L'ordinanza di Zingaretti

12 aprile 2021 a

a

a

Altre 100 tonnellate di rifiuti romani nella discarica viterbese di Monterazzano, dove salgono così a 400 le tonnellate di immondizia che ogni giorno, per scongiurare l’emergenza scoppiata nella capitale, vengono fatte smaltire presso l’impianto di Viterbo Ambiente. Così prevede un’ordinanza firmata sabato sera dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che entra in vigore da oggi 12 aprile. (Clicca qui per scaricare l'ordinanza). Per Viterbo, già sulle barricate dalla scorsa settimana, quando fu annunciato l’arrivo del primo quantitativo di 300 tonnellate, una notizia che nessuno si sarebbe aspettato, anche perché è stato proprio Zingaretti, in occasione della visita in città dopo Pasqua per inaugurare la nuova terapia intensiva di Belcolle, ad assicurare che nel giro di pochi giorni a Roma la situazione sarebbe tornata sotto controllo, evitando con ciò ulteriori servitù nella Tuscia.

Arena: "I bus della Francigena sanificati tutti i giorni"



“L’ordinanza di Zingaretti”, spiega la Regione in un comunicato, “si è resa necessaria per evitare l’interruzione del pubblico servizio nella capitale” ed è conseguenza “dei ritardi di Ama nella definizione degli accordi interregionali” che dovrebbero garantire lo smaltimento dei rifiuti fuori dal territorio laziale.

Altre 100 tonnellate al giorno di rifiuti romani nella discarica di Monterazzano. Zingaretti firma l'ordinanza | Scarica il pdf

Nell’atto, in particolare, si stabilisce che, “a far data dal 12 aprile, all’amministrazione giudiziaria di E. Giovi nel comune di Roma, gestore degli impianti Tmb 1 e 2 di Malagrotta, fermo restando quanto già previsto nella vigente ordinanza del 1° aprile”, viene concesso di smaltire “ulteriori 100 t/g degli scarti prodotti presso la discarica Ecologia Viterbo, non essendo disponibile alcuna capacità di smaltimento in discarica nel sub ambito di Roma Capitale, non essendo sufficiente quella disponibile nella Città Metropolitana di Roma, e considerato che ad oggi, rispetto a quanto disposto con l’ordinanza del 1° aprile, né Ama né E. Giovi hanno comunicato di aver perfezionato contratti ulteriori rispetto a quelli vigenti, per almeno 100 t/g di scarti per raggiungere l’autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e smaltimento dei rifiuti, come ordinato, allo scopo di garantire la stabilità del complessivo sistema di gestione del ciclo, al punto numero 1 della citata ordinanza”.

L'ad di Sogin gela la Tuscia: "Territorio ideale per il deposito delle scorie nucleari"



Ad Ecologia Viterbo viene conseguenzialmente ordinato “di garantire la massima operatività, con turni ulteriori di lavoro anche nei festivi e prefestivi, per soddisfare le richieste di smaltimento sopra indicate; e di applicare, in via provvisoria e per il periodo di durata dell’ordinanza, considerata l’emergenza e l’urgenza e nelle more della fissazione della tariffa da parte della Regione Lazio, la stessa tariffa applicata dalla Mad di Roccasecca, fatti salvi i conguagli”. Infine, ad Arpa Lazio viene ordinatori “di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite”. L’ordinanza ha validità fino al 20 aprile, ma c’è il timore che la situazione possa protrarsi più a lungo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.