Flaminia, incidente all'altezza di Morlupo. Due feriti, traffico in tilt

Flaminia in tilt dall'ora di pranzo di venerdì 1 aprile all'altezza di Morlupo, poco dopo il territorio della Tuscia e a ridosso della Capitale. Il transito sulla strada statale, secondo quanto riferisce Anas, è interdetto da poco dopo le 13. Nell'incidente - un tamponamento a catena - sono stati coinvolti 3 veicoli e da quello che si è appreso l'impatto è stato piuttosto violento. Sono rimaste ferite due persone.

Per permettere ai soccorritori del 118 e ai mezzi di soccorso di operare il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi. Si sono dunque formate delle lunghe code sia verso la Capitale che verso Rignano Flaminio-Civita Castellana. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 32.900 che ricade nel territorio comunale di Morlupo. "L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli causando il ferimento di due persone", si legge in una nota di Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. fanno sapere sempre da Anas.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

