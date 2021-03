Roma, festa clandestina in un bed&breakfast. I vigili urbani multano tutti i presenti. Oltre 90 sanzioni

28 marzo 2021 a

Festa clandestina con decine di persone all'interno di un bed&breakfast nel quartiere Monti. Il party, con relativo assembramento, si è svolto nella serata di sabato 27 marzo nel cuore della Capitale. Alcune persone hanno notato il via vai di persone e la musica alta proveniente dalla struttura ed hanno chiesto l'intervento dei vigili urbani. Diverse pattuglie della polizia locale sono arrivati sul posto trovando decine di persone all'interno: molti tra i presenti sono risultati residenti fuori regione, trovandosi a Roma senza giustificato motivo. Ulteriori accertamenti amministrativi sono tuttora in corso sulla regolarità della struttura ricettiva. A tutti i presenti è stata fatta una multa, più pesante per coloro che sono arrivati da fuori regione violando le misure del Dpcm in vigore fino al 6 aprile che appunto vieta lo spostamento tra le varie regioni se non per lavoro, per motivi di salute e stretta necessità. La partecipazione a un party, ovviamente, non è tra le necessità primarie e dunque per i presenti l'invito alla festa è costato decisamente caro.

Assembramenti, feste clandestine, minimarket: oltre 90 violazioni contestate nel fine settimana #controlli #Covid_19... Pubblicato da Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale su Domenica 28 marzo 2021

Su tutto il territorio della Capitale le pattuglie hanno eseguito controlli per verificare l'osservanza delle misure anti contagio: dagli accertamenti lungo le principali consolari della città , oltre 300 i veicoli controllati, alla vigilanza nei parchi e Ville Storiche della Capitale, svolta anche con l'ausilio degli agenti in bici del Gsu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana). L'obiettivo era quello di scoraggiare assembramenti nelle zone che si affollano di più nei fine settimana.

Non rispettano le norme anti Covid, multate sei persone

Particolare attenzione al litorale romano per evitare la formazione di assembramenti e vigilare sugli spostamenti senza giustificato motivo. Ieri sera, in zona Casilina, un minimarket è stato chiuso: all'interno sono stati trovati 15 clienti che bevevano alcolici. Il titolare e tutti i presenti sono stati sanzionati ed è stata disposta la chiusura dell'esercizio per tre giorni.

