Lazio, scandalo rifiuti. Flaminia Tosini nega le accuse davanti al gip. "Con Valter Lozza solo amicizia"

Scandalo rifiuti nel Lazio è stata sentita questa mattina, 22 marzo, dal gip Flaminia Tosini dirigente del settore ambiente della Regione e vicesindaco di Vetralla (sospesa da entrambi gli incarichi) che è stata arrestata la scorsa settimana perché accusata, tra l'altro, di concussione e corruzione perché avrebbe favorito l'imprenditore Valter Lozza per la realizzazione della discarica Malagrotta 2. Flaminia Tosini è agli arresti domiciliari da martedì 16 marzo e questa mattina si è presentata davanti al gip insieme al suo difensore, l'avvocato Marco Valerio Mazzatosta.

La dirigente ha deciso di rispondere alle domande cercando di spiegare la sua posizione rispetto ai fatti che le vengono contestati. "Abbiamo risposto alle contestazioni e dato le nostre spiegazioni che possono più o meno convincere gli inquirenti", ha affermato al termine dell'interrogatorio di garanzia il difensore di Tosini, Valerio Mazzatosta che ha continuato: "Sono stati respinti gli addebiti ed è stata data una qualificazione diversa sul rapporto che sostenevano ci fosse tra la mia assistita che ha 52 anni e Valter Lozza che ne ha 75. Ci poteva essere un'amicizia, che non ha negato, e questo secondo noi non ha assolutamente non ha influenzato le scelte della Tosini", Uno dei capisaldi dell'accusa, come si legge anche nell'ordinanza che ha spedito ai domiciliari Tosini e Lozza, è proprio la presunta relazione sentimentale che si sarebbe tra i due che avrebbe portato l'imprenditore a regalarle alla dirigente costosi regali come borse, bracciali o orologi.

"Non ci è stato chiesto se le scelte erano state concordate dai livelli politici: agli inquirenti interessava il rapporto tra Tosini e Lozza, partendo dal presupposto che lei lo ha favorito'', ha concluso il difensore. Il legale spiega che Tosini, per il momento non presenterà ricorso al Riesame. ''La mia assistita è sospesa dal servizio in Regione e si è dimessa da vicesindaco di Vetralla", ha concluso.

