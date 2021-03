Lazio, inchiesta rifiuti. Arrestati Flaminia Tosini e Valter Lozza

16 marzo 2021 a

Arrestata Flaminia Tosini. La dirigente regionale e vice sindaco di Vetralla è ai domiciliari. Concussione, corruzione, e turbata libertà di procedimento di scelta del contraente sono le accuse mosse nei sui confronmti nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Arresti domiciliari anche per Valter Lozza, amministratore delle società `Ngr Srl` e `Mad Srl`, operanti nel settore dello smaltimento rifiuti. Contestualmente i militari stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi delle società riconducibili all’imprenditore e negli uffici della dirigente presso la Regione Lazio.

I Carabinieri del Comando Tutela Ambientale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dei due accusati. Secondo l'ipotesi investigativa Lozza avrebbe ottenuto indebitamente l’autorizzazione per la società ‘Ngr Srl’, per trasformare la discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale in un nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, ha avuto origine da un monitoraggio svolto dal Noe di Roma sul ciclo integrato dei rifiuti urbani della Regione Lazio. "Nel corso delle indagini è emerso un condizionamento di natura corruttiva di atti assunti dalla dirigente, che ha svolto un ruolo decisivo nella scalata societaria del Lozza in seno alla Ngr Srl, società, in origine, controllata da altro imprenditore. Tale condizionamento ha inciso sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione in favore della società per la realizzazione della nuova discarica di rifiuti solidi urbani di Roma in località Monte Carnevale. La discarica insiste sul medesimo sito in precedenza già autorizzato quale discarica per rifiuti inerti ed è stata scelto quale nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di Rsu della Capitale", si legge in una nota del Noe.

E’ emerso altresì che il direttore regionale avrebbe prestato sistematicamente la propria opera al fine di risolvere qualsivoglia problematica afferente all’attività imprenditoriale del Lozza, già gestore, tramite la Mad Srl, delle discariche per Rsu di Roccasecca (Frosinone) e di Civitavecchia.

La notizia dell'arresto ha scosso la Tuscia dove il dirigente è molto influente. Attualmente era vice sindaco di Vetralla e candidata prima cittadina appoggiata dal Pd alle elezioni slittare in autunno. Prima di approdare in regione è stato un influente dirigente della Provincia di Viterbo.

