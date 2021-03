Lazio, Zingaretti nuova giunta con il M5S. Entrano Lombardi e Corrado | Video

12 marzo 2021 a

Il modello del governo giallorosso guidato fino a qualche settimana fa da Giuseppe Conte approda alla Regione Lazio. Come annunciato nei giorni scorsi Zingaretti ha annunciato l'ingresso del M5s in giunta e dunque l'allargamento della compagine di maggioranza. Accanto a lui i due nuovi assessori M5s Roberta Lombardi, alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, e Valentina Corrado, al Turismo, Enti locali e Semplificazione.

"Pochi minuti fa si è conclusa la prima riunione della nuova giunta regionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del Lazio - dice Zingaretti -. L'accordo programmatico con il Movimento nasce alla luce del sole, è una novità storica: due squadre che si erano confrontate ora si uniscono per il bene comune". Infatti nelle ultime elezioni regionali del 2018 il M5s si presentò da solo guidato proprio da Roberta Lombardi. Tuttavia negli anni erano state diverse le prove di intesa in Consiglio regionale.

"E' una nuova maggioranza per governare meglio senza rinunciare alla propria identità", ha continuato Zingaretti aggiungendo che "le diversità che si uniscono per realizzare le cose costituiscono una buona notizia". Poi ha parlato del difficile momento legato all'emergenza Covid-19 e dei progetti per il rilancio: "Noi faremo di tutto per riaccendere i motori dell'economia. Questo è un atto di passione e di coraggio, abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Non era mai accaduto nel Lazio che un presidente fosse eletto due volte di fila, ma nemmeno che due figure che si erano combattute in campagna elettorale - lui e Roberta Lombardi - sedessero "insieme in giunta". Presentando le due new entry, Zingaretti ha detto che la nuova responsabile di Turismo ed enti locali "Valentina Corrado da anni fa opposizione al sottoscritto con schiettezza, segnalando le cose che non vanno ma anche usando il dialogo". Insomma pr il Lazio si apre un nuovo capitolo con una maggioranza allargata.

