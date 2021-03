Trasporti, firmato accordo per potenziamento della linea Roma-Lido

11 marzo 2021 a

Roma Capitale e Regione Lazio hanno firmato l’accordo di collaborazione per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Lido. “La Regione Lazio ha previsto interventi come la fornitura di nuovo materiale rotabile, per un costo stimato pari a un totale di 180 milioni. Roma Capitale contribuirà alla realizzazione di alcune opere che erano già previste in Bilancio: il completamento della nuova fermata di Acilia Sud e la realizzazione del parcheggio di scambio; la costruzione di un sovrappasso pedonale per l’attraversamento della via del Mare, della via Ostiense e di via dei Romagnoli; un intervento di ristrutturazione e potenziamento dell’attuale fermata di Tor di Valle; la realizzazione di due tronchini per l’inversione di marcia dei treni a valle della stazione di Acilia; la fornitura di materiale rotabile in modalità di comodato d’uso”, spiega il Campidoglio in una nota.

Il progetto del potenziamento della Roma Lido era previsto con la realizzazione dello Stadio della Roma a cui la società As Roma ha deciso di rinunciare il 26 febbraio scorso. Già subito dopo l’annuncio di non voler più realizzare lo stadio, il Campidoglio aveva assicurato che quest’opera sarebbe comunque stata completata. Lo stop della nuova proprietà del club giallorosso non fermerà le opere comunque previste nella zona.

Oltre all’investimento della Regione, già stanziato per la riqualificazione della linea, grazie a questo accordo si aggiungeranno dunque i contributi di Roma Capitale per l’ammodernamento e la manutenzione della Roma-Lido, realizzando una serie di opere sulla tratta Tor di Valle San Paolo. “La Regione Lazio, con 180 milioni di euro, potenzierà e modernizzerà la Roma Lido - dichiara in una nota l’assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri -. L’accordo firmato con Roma Capitale, che contribuirà ad alcune delle opere connesse al progetto infrastrutturale complessivo, completa un processo non più procrastinabile di cambiamento, per garantire una maggiore offerta e una maggiore qualità del servizio”.

