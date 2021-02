Lazio, resta la zona gialla. Ma cresce l'indice Rt che arriva a 0,96

Alessio De Parri 12 febbraio 2021 a

Il Lazio resta in zona gialla visto che l’Rt, l’indice di contagio, pur registrando una lieve crescita rimane sempre sotto la soglia dell’1. Quella che, se superata, fa scattare il passaggio da zona gialla a zona arancione, con ulteriori restrizioni. Rt al limite, dunque, visto che attualmente è a 0,96, mentre la scorsa settimana il dato riferito dal report di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità era di 0,8. Pericolo scampato questa settimana per il Lazio, anche se l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, invita a non abbassare la guardia. “Occorre prestare la massima attenzione alle misure di sicurezza - ha ricordato -. Nelle ultime ore il valore Rt è leggermente cresciuto ma resta sempre al di sotto della soglia limite di 1”.

Il monito dell’assessore alla sanità arriva alla vigilia di un fine settimana che, coincidendo anche con la festività di San Valentino, potrebbe provocare assembramenti, come già avvenuto una settimana fa, soprattutto a Roma ma anche in altre città del Lazio. Tornando all’emergenza sanitaria, in particolare per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto regionali, la soglia delle terapie intensive, stando agli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), si attesta sul 27%, registrando così una graduale discesa dopo il picco del 31% che era stato registrato nei primi due giorni del mese di febbraio. Ieri, inoltre, su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.277) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 29 mila test, si sono registrati 1.089 nuovi casi (-182), 34 decessi (+3) e +2.806 guarigioni.

“Diminuiscono i contagi, i ricoveri e le terapie intensive - ha commentato ancora D’Amato -, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è pari al 9 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al di sotto del 4 per cento. I casi a Roma città tornano sotto a quota 600”. Nella regione gli attualmente positivi sono 41.393, di cui 2.140 ricoverati, 256 in terapia intensiva e 38.997 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 170.603, i decessi 5.440 e il totale dei casi esaminati è pari a 217.436. Sul fronte dei vaccini, invece, sempre l’assessore alla Sanità ha annunciato che “stiamo andando verso quota 270mila dosi somministrate nel Lazio e sono 116 mila le persone che hanno già avuto la possibilità di ricevere anche i richiami. Proseguono regolarmente le vaccinazioni per gli over 80 - ha concluso l’assessore D’Amato -. Ad oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 250mila anziani, più 11mila richieste domiciliari”. Lunedì prossimo partirà l’attività del centro vaccinale presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

