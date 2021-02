Covid vaccino agli over 80. Nel Lazio ha l'appuntamento un anziano su quattro

03 febbraio 2021 a

a

a

Archiviati i problemi del primo giorno, il sistema di prenotazione del vaccino contro il Covid allestito dalla Regione Lazio ha iniziato a funzionare superando gli intoppi. Intoppi in larga parte causati dalle migliaia di tentativi di accesso che hanno mandato il sistema in tilt. Oltre 120 mila le persone che, abbandonate le speranze durante la mattinata di lunedì, sono riuscite in 24 ore ad entrare nel programma, a prenotare il vaccino e a poter scaricare anche la prenotazione effettuata, sulla quale sono riportati i giorni della vaccinazione, sia del primo che del secondo richiamo. “A distanza di 24 ore dall’attivazione del servizio, superate le 120 mila prenotazioni, un anziano su quattro nel Lazio ha già la sua prenotazione”, ha detto in serata l’assessore alla Sanità D’Amato.

Vaccinate oltre 9.000 persone. Al sicuro già otto case di riposo per anziani

Nel primo pomeriggio 64 mila le prenotazioni a Roma città, 3.530 a Frosinone, 8.231 a Latina, 4.645 a Viterbo e 838 a Rieti. Numeri cresciuti in serata, fino ad arrivare a circa 7 mila a Viterbo e 1.500 a Rieti. Il “chiediamo comprensione, dovevamo testare il sistema”, detto dalla Regione nel pomeriggio di lunedì, a questo punto non appare come una scusa per un fallimento, ma la realtà dei fatti. E i fatti dicono che il sistema è stato letteralmente preso d’assalto dalle prime ore della sua entrata in funzione. Ora che la procedura è stata testata e forse in qualche modo calibrata sulla richieste, la prenotazione diventa via via sempre più semplice. Basti dire che al termine della prima, estenuante giornata, le prenotazioni effettuare (sia tramite call center che web) avevano raggiunto quota 43.994. Il 14% tramite call center, l’85% tramite web. Di queste, 424 provenivano da Rieti e 2.071 da Viterbo. Ormai, lo dice la Regione, “le le prenotazioni procedono con un ritmo di circa 2 mila l’ora”.

Covid, Mencacci: "Variante brasiliana in Umbria da oltre un mese"

Alle ore 8 di ieri mattina, 2 febbraio, erano 70 mila. Il boom lo si è avuto nella notte tra lunedì e ieri, quando il sistema, ormai rodato, ha iniziato a funzionare senza intoppi. La Regione torna a ricordare, inoltre, che le prenotazioni andranno avanti anche nei prossimi mesi, mentre lunedì inizieranno le prime vaccinazioni. “Desidero rivolgere un ringraziamento a chi si è prodigato in queste ore per l’attivazione e l’implementazione del servizio di prenotazione che ha scontato delle difficoltà iniziali, ma ora gira a pieno regime”, commenta l’assessore D’Amato. Il consigliere Fabio Refrigeri lancia un appello: “Mi rendo conto che soprattutto le persone più anziane possono avere difficoltà ed essere scoraggiate a prenotare online. Faccio per questo un appello ai parenti ma anche agli amici e ai vicini di casa delle persone con più di 80 anni affinché impieghino due minuti del proprio tempo e li aiutino”.

Studio Lancet promuove il vaccino russo Sputnik V: è efficace al 91% (anziani compresi)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.