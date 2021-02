Viterbo, morto per aneurisma dopo diagnosi sbagliata. La Asl dovrà risarcire la famiglia con un milione di euro

Alessandro Quami 01 febbraio 2021 a

La famiglia di un 69enne di un paese sul lago di Bolsena, morto il 23 gennaio 2016 all’ospedale di Montefiascone per aneurisma aortico, dovrà essere risarcita dalla Asl con un milione di euro. Secondo il giudice civile Federico Bonato, che ha emesso la sentenza di primo grado nei giorni scorsi, a causare il decesso sarebbero stati infatti gli errori diagnostici compiuti dai medici che lo presero in cura. Alla moglie e ai cinque figli dovranno essere risarcite anche le spese legali.

A presentare denuncia fu l’avvocato Angelo Di Silvio, esperto in casi di malasanità. I fatti: l’uomo viene portato al pronto soccorso di Belcolle il 22 gennaio per persistenti dolori e problemi intestinali. Gli vengono fatte una radiografia al torace, una all’addome e le analisi del sangue. Gli viene anche programmata una visita chirurgica, che però non sarà mai eseguita. Dopo un po’ di ore, alle 18.30, viene trasferito al reparto di geriatria di Montefiascone con la diagnosi di “insufficienza respiratoria e disidratazione”. Qui, dopo un’ulteriore valutazione clinica, gli viene riscontrato “un dolore nella fossa iliaca destra”, come da precedente referto del pronto soccorso. Si era manifestato in pratica un problema di tipo cardiovascolare, ma, dice il giudice, i sanitari di Montefiascone “anziché indirizzare nuovamente il paziente a Belcolle o disporre un’accurata visita chirurgica, si limitarono a eseguire una terapia farmacologica con medicinali contro le manifestazioni dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario”. All’ulteriore visita a cui l’uomo fu sottoposto a Montefiascone, “non seguì alcun altro accertamento”, sebbene “la saturazione” fosse passata “al limite critico”. Fu sì “contattato Belcolle ove trasferirlo” di nuovo, ma poi il paziente “rimase a Montefiascone privo di assistenza” per 7 ore: fu infatti trovato morto alle 5.30 del mattino dopo che l’ultima visita gli “era stata fatta alle 22,30 della sera prima”. Il referto parlò di “insufficienza respiratoria”.

Da qui la denuncia dei familiari, che chiesero di eseguire un’indagine autoptica, dalla quale si evidenziò che la morte era intervenuta per “choc emorragico da rottura di aneurisma aortico addominale in paziente con arteriosclerosi marcata; ipertrofia del ventricolo sinistro con cardiomegalia; edema polmonare acuto; e lieve stenosi epatica”. Per il giudice, l’unità di geriatria di Montefiascone non era idonea a trattare il caso, in quanto sprovvista di rianimazione e di pneumologia e senza strumenti per fronteggiare le emergenze chirurgiche e cardiologiche.

