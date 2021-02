Lazio in zona gialla. Ecco cosa cambia per i cittadini. Riaprono bar e ristoranti

01 febbraio 2021 a

Da oggi , 1 febbraio, il Lazio lascia la zona di rischio arancione e torna in zona gialla; ecco cosa cambia in concreto per i cittadini della regione.

Bar e ristoranti: Si può tornare a consumare all’interno dei locali dalle ore 5 alle 18. Dopo questo orario è consentito l’asporto fino alle 22, ma resta vietato per i bar senza cucina per i quali resta il limite delle 18. Consegne a domicilio consentite senza limiti.

Spostamenti: Ci si può spostare dalle 5 alle 22 all’interno della regione. Gli spostamenti verso altre regioni sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza o domicilio. Fino al 5 marzo resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Amici e parenti: Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, specifica il sito del Governo, "in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata della stessa regione tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro".

Niente palestre Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali restano sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, che devono partecipare a competizioni di rilevanza nazionale. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’amato, avverte comunque che “con gli assembramenti si va dritti in zona rossa; chiedo il massimo rispetto delle regole. È stato fatto uno sforzo enorme per ritornare in fascia gialla, che rischia di essere vanificato dagli assembramenti visti nelle ultime ore”. “Se dovesse proseguire questa situazione sarà inevitabile un aumento dei casi e conseguenti ulteriori misure di restringimento”.

