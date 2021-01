Covid, il Lazio torna in zona gialla da domenica 31 gennaio. Ecco cosa si può fare | Video

29 gennaio 2021 a

Il Lazio torna in zona gialla. La Regione è stata dunque inserita nella fascia a rischio moderata in base ai dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio. Il Lazio presenta una incidenza di 275,95 ogni 100.000 abitanti con 7771 casi di positività al Covid registrati nella settimana presa in esame e con un trend dell'indice Rt a 0.73.

"Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-770) e oltre 14 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.160 casi positivi (-103), 48 i decessi (+5) e +1.517 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città tornano a quota 600. Lo scenario di rischio passa a moderato", ha detto l'assessore Alessio D'Amato al termine della riunione della task force per l'emergenza coronavirus del 29 gennaio.

Il ministero della salute dunque inserirà in zona gialla il Lazio nella prossima ordinanza che entrerà in vigore da domenica 31 gennaio. Resta l'obbligo di indossare la mascherina, il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ma rimangono aperti al loro interno negozi alimentari e farmacie. Riaprono bar e ristoranti fino alle 19. L'asporto è consentito fino alle 22. “La situazione è migliorata. Incidenza e Rt in lieve calo ci dicono che la tendenza in questo momento è positiva. Ma l’incidenza è tuttavia ancora elevata e resto alto il numero dei morti. Quindi le misure prese hanno funzionato anche se si fatica ad abbattere molto l’incidenza di nuovi casi, in un quadro in cui il virus in Ue circola molto e ci sono varie varianti”, ha affermato l’epidemiologo Gianni Rezza alla conferenza stampa al ministero della Salute.

