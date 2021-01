Lazio, in arrivo pioggia e vento. Pericolo mareggiate, allerta sulle montagne reatine

21 gennaio 2021 a

In arrivo piogge e vento nel Lazio. Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo mattino di domani, venerdì 22 gennaio 2021, e per le successive 24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffica fino a burrasca forte, con mareggiate lungo le coste. Il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

