Neve nel Lazio venerdì 15 dicembre, allerta anche nelle aree di collina

14 gennaio 2021 a

a

a

Neve nel Lazio. Scatta l'allerta meteo in tutta la Regione compresa Roma. Il dipartimento di Protezione civile ha emesso oggi, 14 gennaio l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore della mattina di domani, venerdì 15 gennaio, e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli. Il Centro Funzionale Regionale ha diramato l'allerta gialla per neve su tutte le zone di allerta del Lazio. Particolare attenzione sulle zone di montagna, come il Terminillo, già interessate nei giorni scorsi da forti nevicate. I Comuni hanno già attivato il sistema di emergenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.