Covid Lazio, le scuole superiori restano chiuse. Didattica a distanza fino al 18 gennaio

Resteranno chiuse fino al 18 gennaio le scuole superiori del Lazio. Almeno fino a quella data si andrà avanti con la didattica a distanza. La Regione Lazio ha deciso di far slittare la ripresa delle lezioni in presenza al di là delle scelte del Governo. Entro la giornata dell'8 gennaio il presidente Nicola Zingaretti firmerà un'apposita ordinanza.



Intanto prosegue la campagna Scuolasicura "che offre gratuitamente a ragazzi dai 14 ai 18 anni senza prescrizione medica e al personale scolastico munito di prescrizione la possibilità di effettuare un tampone rapido", fanno sapere dalla Regione. Le università proseguiranno con la didattica a distanza come previsto dal Dpcm nazionale.

"Il nostro obiettivo - spiega il vicepresidente della giunta regionale Daniele Leodori - è quello di riaprire in sicurezza le scuole ma è doveroso farlo garantendo il massimo livello di attenzione. La Regione Lazio dopo aver potenziato il sistema dei trasporti è pronta a far ritornare gli studenti in presenza ma la curva dei contagi di questi ultimi giorni ci costringe a scegliere la prudenza. Dal 18 gennaio seguiremo le indicazioni nazionali in merito alla riapertura in presenza delle scuole".

