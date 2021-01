Covid, nel Lazio ristori alle imprese in difficoltà. Ecco come presentare la domanda. Il manuale

08 gennaio 2021 a

È stato pubblicato online il manuale di istruzioni per partecipare al bando regionale “Ristoro Lazio Irap”. Un documento che indica con chiarezza, la procedura, i passaggi da seguire e i documenti da allegare per presentare la domanda nel modo corretto (clicca qui per scaricare il manuale)

La guida per la compilazione delle domande è disponibile a due indirizzi internet: il primo della Regione Lazio (clicca qui) che è la pagina alla quale a partire da lunedì 11 potranno essere presentate le domande e il secondo di LazioCrea, la società della Regione che gestisce il bando (clicca qui)

“Il manuale messo a punto da LazioCrea è uno strumento importante per aiutare a presentare la domanda di partecipazione al bando nel modo giusto e senza errori”, così l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli. “C’è tempo un mese – ha continuato – e non c’è nessun ‘click day’, le risorse che sono state messe in campo per ‘Ristoro Lazio Irap’, infatti, saranno sufficienti per soddisfare tutte le domande che potranno arrivare. L’avviso infatti è stato calibrato sapendo già a monte quale è la platea dei potenziali aventi diritto e quale l’ammontare necessario per ristorare tutti.”

Il bando “Ristoro Lazio Irap”, ha una dotazione di 51 milioni di euro, ha come scopo quello di sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti titolari di partita Iva del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi (283 i codici Ateco coinvolti). Verranno concessi dei ristori il cui importo – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre scorso.

