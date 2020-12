28 dicembre 2020 a

Lazio coronavirus, il rapporto tra tamponi e positivi sale al 10%. Nelle ultime 24 ore 966 nuovi casi e 47 morti. In 1.287 sono guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus diramato dall'unità di crisi della Regione Lazio. Insomma, nonostante i primi vaccini la strada per sconfiggere il coronavirus è lunga. "L'arrivo del vaccino non è un tana libera tutti, ci aspettano ancora mesi duri in cui dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle misure di contenimento", dice l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Nella Asl Roma 1 sono 180 i casi. Cinque casi sono ricoveri. Si registrano nove decessi di 62, 71, 75, 76, 83, 83, 86, 89 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 182 i casi. Novantadue sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano undici decessi di 50, 62, 74, 75, 78, 81, 82, 84, 86, 91 e 100 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 59 i casi. Otto ricoveri. Si registrano nove decessi di 76, 80, 84, 85, 86, 88, 91, 93 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 52 i casi. Nella Asl Roma 5 sono 76 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 78, 86 e 97 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 175 i casi. Si registrano otto decessi di 48, 56, 67, 72, 76, 77, 82 e 84 anni con patologie. Nelle province si registrano 242 casi e sono sette i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 92 i nuovi casi. Si registrano tre decessi di 87, 93 e 96 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 40 nuovi casi. Si registra un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 59 nuovi casi. Si registrano due decessi di 86 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 51 casi. Si registra un decesso di 91 anni con patologie.



