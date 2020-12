27 dicembre 2020 a

Maltempo, pioggia e vento nel Lazio lunedì 28 dicembre. Allerta della Regione per 30 ore

Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 28 dicembre, e per le successive 24-30 ore, si prevedono sul Lazio: venti forti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre dal mattino e per le successive 28-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

