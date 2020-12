Roma, tra Natale e Santo Stefano al lavoro 4.700 addetti alla raccolta rifiuti. Gli auguri della sindaca. Il video

26 dicembre 2020 a

Roma, tra Natale e Santo Stefano al lavoro 4.700 addetti alla raccolta rifiuti dell'azienda municipale Ama. Si tratta di operatori ecologici e autisti, impegnati nei servizi di pulizia, raccolta stradale e porta a porta nei quindici municipi di Roma.

Il giorno di Natale la sindaca Virginia Raggi ha voluto mostrare vicinanza a questi lavoratori con una visita nella di via Sannio insieme all’assessora Katia Ziantoni, "perché in questi giorni di festa stanno garantendo un contributo fondamentale alla città. È un’attività che non si ferma neanche durante le feste e ringrazio questi lavoratori per il loro impegno".

"Grazie, siete la 'faccia' dell'azienda, il nostro front office. E' un momento difficile, ma finirà anche questa", ha concluso Virginia Raggi.

