Vaccino anti Covid in partenza verso lo Spallanzani, il furgone è nella caserma Salvo d'Acquisto di Roma

Il vaccino anti Covid è arrivato quasi a destinazione all'istituto Spallanzani. Partirà nella mattinata del 26 dicembre dalla caserma dei carabinieri Salvo D’Aquisto, a Tor di Quinto a Roma, il furgone con le dosi di vaccino Pfizer-Biontech diretto all’istituto malattie infettive Spallanzani di Roma. Le dosi saranno divise su base regionale e domani, 27 dicembre giorno del V-day, partirà la vaccinazione.

Si tratta dell’operazione Eos, disposta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, su richiesta del commissario straordinario Domenico Arcuri, e in stretta cooperazione con la sua struttura e con il ministero della Salute. In una prima fase, i mezzi e gli aeromobili militari contribuiranno a distribuire le prime 9.750 dosi recapitandole a destinazione. L’Arma dei Carabinieri fornisce il servizio di scorta ai movimenti via terra. Le successive dosi di Pfizer, così come previsto dal Piano Vaccini, saranno consegnate direttamente dalla casa farmaceutica ai 300 siti di somministrazione individuati dalla struttura commissariale in accordo con le Regioni.

