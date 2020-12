Vaccino anti Covid, le prime dosi arriveranno allo Spallanzani di Roma. Dove saranno conservate. Il video

25 dicembre 2020 a

a

a

Si è svolto il giorno di Natale, 25 dicembre, un sopralluogo all'istituto nazionale di malattie infetti Spallanzani di Roma in particolare nel sito dove verranno stoccate le dosi del vaccino anti-Covid che verranno poi smistate nel territorio. Ha partecipato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato.



In un video pubblicato sul profilo Facebook Salute Lazio dell'assessorato alla sanità vengono mostrati i frigoriferi già predisposti per mantenere la catena del freddo. E' stata illustrata anche la procedura per trasportare le dosi attraverso delle speciali borse termiche che avranno delle etichette che ne garantiscono la tracciabilità. "La macchina è pronta per l'avvio, nella Regione Lazio, della somministrazione. In attesa dei vaccini", ha detto l'assessore.

La somministrazione inizierà il 27 dicembre allo Spallanzani con 5 operatori: un'infermiera, due medici, un operatore socio sanitario e una ricercatrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.